Россия осудила намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо

Накануне Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.

"Подобные решения - очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совета Безопасности ООН, которые они не только не стесняются открыто нарушать, но и стараются затруднить процесс выполнения всеми остальными странами. Столь беспардонное поведение одного из крупнейших государств, претендующих на глобальное лидерство, заслуживает самого решительного осуждения", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С учетом американских заявлений потребуется содержательная реакция со стороны Совместной комиссии СВПД. Надеемся, что наши европейские коллеги найдут в себе силы пойти дальше дежурных сожалений по поводу действий США и вместе с нами и Китаем встать на защиту СВПД, включившись в реальную работу по поддержанию жизнеспособности и устойчивости всеобъемлющих договорённостей и надежно укрыв проект по Фордо, а также другие важные элементы "ядерной сделки" от санкционных нападок со стороны США", - подчеркнули в российском МИД.

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