Спрос российских туристов на поездки в Иран растет

"Соседство Ирака и других стран Ближнего Востока с нестабильной ситуацией никогда не мешало Ирану быть туристической страной. Более того, даже находясь в состоянии войны, он продолжал развивать туризм", — сказала она.

Ломидзе отметила, что Иран — это древняя Персия, остается очень интересным направлением, и спрос на него медленно, но растет.

"Увеличению турпотока из России в Иран мешает визовый режим, так как визы оформляются не на границе. Кроме того, наличие иранской визы в паспорте может стать причиной ограничения для въезда в другие страны. Это останавливает российских туристов", — считает представитель АТОР.

Напомним, что, в июне представитель иранского правительства Али Рабии, ссобщил, что Иран отменит штампы о въезде и выезде в страну с целью стимуляции туристического потока в ответ на санкции США против Тегерана.

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