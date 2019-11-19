Россия и Иран расширят сотрудничество в области здравоохранения

В качестве сопредседатели двусторонней рабочей группы по здравоохранению, действующей в рамках постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заместители министра приняли участие в семинаре "Правила и процедуры регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Российской Федерации".

Кроме того, Сафави Калебаги и Костенников обсудили расширение сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Во время семинара иранский посол в Москве Мехди Санаи заявил, что существует большой потенциал для развития сотрудничества двух стран в области здравоохранения. "Подписав временное соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, иранская сторона получила возможность поставлять свои лекарства и изделия медицинского назначения на евразийский рынок.

Напомним, что временное соглашение о зоне свободной торговли между странами-членами Евразийского экономического союза и Ираном вступило в силу 27 октября 2019 года.

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