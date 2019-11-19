19 нояб. 2019 г., 16:21
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News Code: 83561644
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Отношения между народами Ирана и Пакистана — ценный капитал для развития двустороннего сотрудничества

Отношения между народами Ирана и Пакистана — ценный капитал для развития двустороннего сотрудничества

Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Дружеские отношения мусульманских народов Ирана и Пакистана является ценным капиталом для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества двух стран в различных сферах, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Во время встречи с начальником штаба сухопутных войск Пакистана, генералом Камаром Джаведом Баджва, Рухани призвал стремиться к повышению уровня экономического сотрудничества между двумя странами.

При этом президент ИРИ подчеркнул, что Иран и Пакистан должны прилагать все усилия для устранения препятствий на пути развития экономического сотрудничества двух стран.

По словам Рухани, газопровод из Ирана в Пакистан, получивший название «Мир», уже достиг границ Пакистана, и Иран намерен завершить этот проект.

Иранский президент подчеркнул важность обеспечения безопасности ирано-пакистанской границы, призвав к укреплению сотрудничества двух стран в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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