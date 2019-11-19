19 нояб. 2019 г., 15:37
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News Code: 83561570
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Рухани заявил о потенциалах Ирана и Камбоджи для расширения сотрудничества

Рухани заявил о потенциалах Ирана и Камбоджи для расширения сотрудничества

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – У Ирана и Камбоджи хорошие потенциалы для расширения связей, заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник.

Он выразил готовность Ирана к расширению экономического сотрудничества, отметив, что Камбоджа может сыграть важную роль в развитии сотрудничества между Ираном и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Новый посол Камбоджи в Тегеране Йонг Се Ан на встрече с Рухани, в ходе которой вручил свои верительные грамоты иранскому президенту, заявил о тесных экономических отношений двух стран.
"Камбоджа всегда поддерживает позицию Ирана по региональным и международным вопросам, и стремится к лучшим связям с Тегераном", отметил он.

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