Рухани высоко оценил противостояние йеменского народа агрессорам

Высоко оценив противостояние йеменского народа агрессорам, Рухани на встрече с новым послом Йемена в Иране Мохаммадом Мохаммадом аль-Дейлами заявил, что сегодня враги Йемена пришли к выводу, что они не могут достичь своих целей путем давления и войны.

"Это значит, что сопротивление йеменского народа будет плодотворным", добавил он.

Указав на политические и гуманитарные поддержки Йемена Ираном, Рухани назвал йеменский народ окончательным победителем в борьбе с агрессоров.

Новый посол Йемена в Иране на этой встрече вручил верительные грамоты иранскому президенту, и призвал к расширению отношений двух стран больше, чем раньше.

"Йеменский народ никогда не забудет авторитетную позицию иранского правительства по революции в Йемене", отметил он.

Мохаммад аль-Дейлами заявил, что Йемен поддерживает инициативу Ирана по миру в Ормузском проливе.

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