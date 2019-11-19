19 нояб. 2019 г., 15:21
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News Code: 83561536
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Рухани высоко оценил противостояние йеменского народа агрессорам

Рухани высоко оценил противостояние йеменского народа агрессорам

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Исламская Республика Иран поддерживает йеменский народ на пути установления мира и стабильности в стране и продвижении межйеменских переговоров, заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник.

Высоко оценив противостояние йеменского народа агрессорам, Рухани на встрече с новым послом Йемена в Иране Мохаммадом Мохаммадом аль-Дейлами заявил, что сегодня враги Йемена пришли к выводу, что они не могут достичь своих целей путем давления и войны.
"Это значит, что сопротивление йеменского народа будет плодотворным", добавил он.
Указав на политические и гуманитарные поддержки Йемена Ираном, Рухани назвал йеменский народ окончательным победителем в борьбе с агрессоров.
Новый посол Йемена в Иране на этой встрече вручил верительные грамоты иранскому президенту, и призвал к расширению отношений двух стран больше, чем раньше.
"Йеменский народ никогда не забудет авторитетную позицию иранского правительства по революции в Йемене", отметил он.
Мохаммад аль-Дейлами заявил, что Йемен поддерживает инициативу Ирана по миру в Ормузском проливе.

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