19 нояб. 2019 г., 14:41
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News Code: 83561458
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Рухани призвал к расширению сотрудничества частных секторов Ирана и Зимбабве

Рухани призвал к расширению сотрудничества частных секторов Ирана и Зимбабве

Тегеран, 19 ноября, ИРНА – Иран приветствует развитие культурных, политических и экономических отношений с Зимбабве, заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник.

Выразив надежду на развитие отношений с Зимбабве в пользу интересов двух стран, Рухани во время получения верительных грамот нового посла Зимбабве в Тегеране Кристофера Мапанги заявил о расширении сотрудничества двух стран в санкционный период.
Иранский президент также призвал частные секторы двух стран к торговле.
Новый посол Зимбабве в Тегеране на встрече с Рухани заявил об общих санкций США против Ирана и Зимбабве, добавив, что развитие торгового и экономического сотрудничества двух стран приносит пользу двум народам.
Он также заявил о новых угрозах Ирана и Зимбабве, подчеркнув необходимость поддержки народов двух стран.

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