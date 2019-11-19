Иран заключил контракт для продажи нанопродуктов с компаниями с четырех континентов

Ажине Абзар-э Парс, производитель защитных перчаток торговой маркой Buffalo, продемонстрировал свои возможности в области защитного снаряжения на выставке A+A в Дюссельдорфе, Германия, в качестве единственного представителя Ирана, и заключил контракт на продажу своей продукции в несколько стран Европы, Азии, Африки, Европы и Южную америку.

Эта выставка является одной из крупнейших в мире ярмарок безопасности, которая проводится каждые два года в Дюссельдорфе, Германия, где все крупные компании, занимающиеся вопросами безопасности, ставят одну из своих главных целей участие в выставке для представления своих продуктов клиентам.

"Многие из разных стран посетили выставку и в конечном счете привели к результату переговоры с Германией, Великобританией, Италией, ЮАР, Польшей, Турцией, Аргентиной, Азербайджаном и Бразилией для заключения контракта", - заявил гендиректор компании Ажине Абзар-э Парс Фархад Тахери.

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