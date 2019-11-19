Новые послы Ирана в 9 странах мира встретились с Рухани

На этой встрече Хасан Рухани пожелал успехов новым послам и призвал их представить возможности страны инвесторам, и далее развивать и укреплять отношения и взаимоотношения со всеми странами мира.

При этом президент подчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества и оказания помощи послами в активизации деятельности частного сектора и торговли с другими странами.

Говоря об избрании одной женщины в качестве нового посла Ирана в Финляндии Фрузанде Вадиати, Рухани подчеркнул, что сохранение присутствия женщин на различных уровнях правительства является одной из основных политик правительства.

В ходе встречи, представляя доклад о состоянии отношений Ирана со странами в различных областях, новые послы также подчеркнули усилия и серьезность в направлении развития экономических отношений и всестороннего сотрудничества Ирана с другими странами.

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