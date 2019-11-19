Рухани: провал ядерной сделки не будет в пользу мира

Во вторник Хасан Рухани принял верительные грамоты новой посла Австралии Линдала Джейна Сайкса, отметив, что между Тегераном и Канберрой всегда были хорошие отношения.

"Санкции США являются серьезной политической и экономической ошибкой и нарушением международных норм и резолюций", - сказал он.

Рухани сказал, что независимые государства должны противостоять незаконной политике США и дать им понять, что каждый должен действовать в соответствии с законом.

"К счастью, сегодня существует готовая основа для развития сотрудничества между двумя странами в различных политических, культурных, экономических и коммерческих секторах, которое мы должны использовать и продвигать вперед с устранением препятствий на пути всестороннего расширения двусторонних отношений", - указал Рухани.

Как отметил Рухани, "в истории беспрецедентно, что Соединенные Штаты стремятся наказать страны, которые соблюдают резолюцию ООН, и мы не должны позволить Соединенным Штатам преуспеть в противодействии международным обязательствам".

"Страны региона, особенно Иран, могут очень хорошо поддерживать свою безопасность, и военное присутствие других стран будет очень опасным", - сказал он.

Исламская Республика Иран остается приверженной ядерному соглашению, несмотря на то, что американцы в одностороннем порядке вышли из соглашения и европейцы не выполняют или не хотят выполнять свои обязательства", - добавил президент.

"Провал ядерной сделки не будет в пользу мира, и каждый должен обращать внимание на важные проблемы и интересы мира", - продолжил Рухани.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472