Иран заинтересован в расширении торгового и экономического сотрудничества с Швецией: Рухани

Рухани во время получения верительных грамот нового посла Швеции в Тегеране Маттиаса Ленца во вторник заявил о хороших политических и торговых двух стран, указав на промышленное сотрудничество Ирана и Швеции в области транспорта.

"Я надеюсь на продолжение и расширение двустороннего взаимодействия, несмотря на незаконные санкции США", заявил он.

Иранский президент также высоко оценил позицию Швеции по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подчеркнув, что Иран пока привержен своим обязательствам по ядерной сделке, и МАГАТЭ также следит за мирной ядерной деятельностью Ирана.

Он отметил, что сокращение обязательств Ираном по СВПД носит обратимый характер.

*Все участники СВПД должны выполнять свои обязательства

Новый посол Швеции в Тегеране Маттиас Ленц заявил об интересе шведских компаний для торгового сотрудничества с Ираном.

Он также призвал к расширению двусторонних связей в областях политики, торговли, экономики и науки.

"Швеция всегда поддерживает СВПД, и подчеркивает необходимость реализации обязательств по ядерной сделке странами-участниками соглашения", заключил он.

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