Аракчи: Сокращение обязательств по СВПД продолжится до обеспечения интересов Ирана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который находится в Гааге для участия в третьей встрече политических консультаций между Исламской Республикой Иран и Нидерландами, встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком в понедельник. Стороны обсудили, в частности, последние события по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также пути расширения отношений между двумя странами.

В ходе встречи министр иностранных дел Нидерландов подтвердил необходимость сохранения ядерной сделки, заявив, что Нидерланды поддерживают инициативу Франции по выходу из нынешнего кризиса.

Аракчи также обсуждал с Блоком в течение несколько часов различные двусторонние, многосторонние и региональным вопросы, включая СВПД, Ормузскую мирную инициативу, безопасность в Персидском заливе и на Красном море, региональные события и двустороннее экономическое сотрудничество.

В ходе переговоров заместитель министра иностранных дел страны раскритиковал бездействие Европы в выполнении своих ядерных обязательств и подчеркнул, что "если Европа хочет сохранить ядерную сделку, она должна быть готова заплатить за это".

Касаясь Ормузской мирной инициативы, представленной президентом Ирана, Аракчи сказал, что "мир и безопасность в регионе Персидского залива должны быть обеспечены самими странами региона, так как Ормузская мирная инициатива была разработана в этих целях".

Голландская сторона также подчеркнула роль Ирана в обеспечении мира и стабильности в регионе, заявив, что Нидерланды стремятся снизить напряжённость в регионе.

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