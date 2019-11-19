19 нояб. 2019 г., 12:02
Journalist ID: 2390
News Code: 83561051
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Более 400 иранских и иностранных компаний приняли участие в международной выставке бытовой техники в Тегеране

Более 400 иранских и иностранных компаний приняли участие в международной выставке бытовой техники в Тегеране

Тегеран, 19 ноября, ИРНА – 19-я международная выставка бытовой техники, утвари для дома и кухни International Exhibition of Household Appliances (IEXHAP) во вторник начала свою работу в Тегеране с участием 400 иранских и иностранных компаний из Германии, Китая и Турции.

Генеральный секретарь Ассоциации производителей бытовой техники Ирана Хабиболла Ансари сообщил о росте присутствующих компаний на выставке на 35% по сравнению с прошлым годом.
По его словам, 394 иранских и 27 иностранных компаний участвовали в этой выставке.
Выставка включает такие экспозиции, как: оборудование для кухни, бытовая техника, предметы домашнего обихода. На выставке присутствовали дистрибьютеры известных компаний, импортеры продукции домашнего обихода. Мероприятие дает возможность найти достойных поставщиков продукции.
19-я международная выставка бытовой техники, утвари для дома и кухни 19-22 декабря пройдет в столице Ирана.

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