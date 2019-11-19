Более 400 иранских и иностранных компаний приняли участие в международной выставке бытовой техники в Тегеране

Генеральный секретарь Ассоциации производителей бытовой техники Ирана Хабиболла Ансари сообщил о росте присутствующих компаний на выставке на 35% по сравнению с прошлым годом.

По его словам, 394 иранских и 27 иностранных компаний участвовали в этой выставке.

Выставка включает такие экспозиции, как: оборудование для кухни, бытовая техника, предметы домашнего обихода. На выставке присутствовали дистрибьютеры известных компаний, импортеры продукции домашнего обихода. Мероприятие дает возможность найти достойных поставщиков продукции.

19-я международная выставка бытовой техники, утвари для дома и кухни 19-22 декабря пройдет в столице Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392