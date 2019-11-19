19 нояб. 2019 г., 11:49
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News Code: 83561027
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В Иране сообщили об увеличении числа иностранных туристов в этом году

В Иране сообщили об увеличении числа иностранных туристов в этом году

Тегеран, 19 ноября, ИРНА – Заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Вали Теймури во вторник сообщил об увеличении иностранных туристов в первые 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указав на нейтрализацию проекта по иранофобии, он отметил, что число иностранных туристов в минувшем году выросло на 52,5%, и в первые 7 месяцев текущего года это число увеличилось на 24%.
Он назвал основным вызовом в области туризма в Иране неизвестность страны и проект иранофобии.
*У Ирана есть культурное представительство в 60 странах мира
Заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма по культурным вопросам Мохаммад Хоссейн Хашеми заявил, что у Ирана есть культурное представительство в 60 странах мира.

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