Иран прокомментировал заявления американских лиц о поддержке иранского народа

"Единственное, чего не придерживается Помпео, - это заявление о поддержке иранской нации", - сказал он.

"Он сочувствует людям, находящимся под давлением экономического терроризма США, в то время как (госсекретарь США Майк Помпео, -ред.) открыто сказал иранский народ сдастся под голодом", - отметил Мусави.

"Исламская Республика Иран не видит правительства США в состоянии сочувствовать иранскому народу", - указал он.

В Иране идут протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.

Ранее также глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что режим, который осуществляет против Ирана экономический терроризм, препятствуя получению простыми людьми еды и лекарств, в том числе больными и пожилыми, не имеет права так нагло заявлять о поддержке иранского народа.

При этом он назвал "постыдной ложью" заявления властей США о "поддержке иранского народа".

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