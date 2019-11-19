Иран приветствовал создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке

Маджид Тахт-Раванчи в понедельник на церемонии открытия Конференции по нераспространению ядерного оружия и другого ОМУ на Ближнем Востоке сослался на инициативу Ирана выдвинуть идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке, отметил, что успех конференции, безусловно, поможет укрепить международный мир и безопасность.

"Арсенал оружия массового уничтожения Израиля, поддерживаемый США, и сама ядерная политика США, которая позволяет себе использовать ядерное оружие и угрожать неядерным государствам ядерным оружием, являются двумя основными препятствиями на пути создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке", сказал он.

Тахт-Раванчи объявил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с другими странами региона в разработке юридически обязывающего договора по нераспространению, назвал отсутствие представителей США и сионистского режима на конференции сигналом о провале конференции, и призвал международное общество заставить Соединённые Штаты Америки и сионистский режим действовать ответственно, принять свои ядерные обязательства и выполнить их.

Сегодняшний саммит - первая конференция, которую Иран предложил ещё 45 лет назад. На конференции с согласия стран региона постоянный представитель Иордании был избран председателем конференции, и ожидается, что переговоры продолжатся в течение пяти дней.

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