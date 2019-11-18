Заявление США о поддержке иранского народа — постыдная ложь, Зариф

"Режим, который осуществляет против Ирана экономический терроризм, препятствуя получению простыми людьми еды и лекарств, в том числе больными и пожилыми, не имеет права так нагло заявлять о поддержке иранского народа", говорится в сообщении Зариф, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

При этом он назвал "постыдной ложью" заявления властей США о "поддержке иранского народа".

По словам главы иранского МИД, протест в рамках закона является правом народа и не нуждается "в лицемерной поддержке режимов", чья реальная цель - навязывание Ирану своих требований через оказание на страну экономического давления.

В Иране идут протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.

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