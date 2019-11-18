18 нояб. 2019 г., 18:36
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News Code: 83560357
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Министр: доступ к интернету в Иране ограничен по распоряжению ВСНБ

Министр: доступ к интернету в Иране ограничен по распоряжению ВСНБ

Тегеран, 18 ноября. ИРНА — Доступ к интернету ограничен по распоряжению высшего совета национальной безопасности страны, заявил иранский министр информационных и коммуникационных технологий Джавад Азари Джахроми.

Азари Джахроми отметил, что министерство информационных и коммуникационных технологий работает над этой проблемой, и будет снять ограничения на интернет сразу после нормализации обстановки в стране.

При этом он отверг сообщения о том, что Иран планирует полностью запустить свою национальную информационную сеть, подчеркнув, что полного закрытия доступа к всемирной сети не будет.

Проблемы с доступом в сеть начались в субботу после того, как в ряде иранских городов прошли протесты и беспорядки, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.

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