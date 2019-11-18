Иранский арбитр по каратэ приглашен на ОИ-2020 в Токио

Таким образом, Салими и еще 13 арбитров рассудят соревнования по каратэ Олимпийские игры в Токио.

Отметим, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Каратэ на ОИ будет представлено впервые. Спортсмены выступят в шести весовых категориях, также две медали будут разыграны в направлении ката.

Напомним, что Салими ранее рассудил соревнования по каратэ на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года и всемирных пляжных играх 2019 года.

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