18 нояб. 2019 г., 16:57
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News Code: 83560227
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Иранский арбитр по каратэ приглашен на ОИ-2020 в Токио

Иранский арбитр по каратэ приглашен на ОИ-2020 в Токио

Тегеран, 18 ноября. ИРНА — Международная федерация каратэ (WKF) пригласила иранского арбитра по каратэ Джавада Салими на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Таким образом, Салими и еще 13 арбитров рассудят соревнования по каратэ Олимпийские игры в Токио.

Отметим, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Каратэ на ОИ будет представлено впервые. Спортсмены выступят в шести весовых категориях, также две медали будут разыграны в направлении ката.

Напомним, что Салими ранее рассудил соревнования по каратэ на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года и всемирных пляжных играх 2019 года.

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