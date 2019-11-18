Клубный чемпионат мира по борьбе пройдет в иранском Боджнурде

Как сообщает глава организации лиги федерации по борьбе Ирана Абдольмахди Насирзаде, клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет 5-9 ноября, и клубный чемпионат мира по вольной борьбе – 17-20 декабря в Боджнурде.

Он отметил, что 4-5 иностранных команд также примут участие в соревнованиях.

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