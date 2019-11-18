18 нояб. 2019 г., 16:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83560163
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Клубный чемпионат мира по борьбе пройдет в иранском Боджнурде

Клубный чемпионат мира по борьбе пройдет в иранском Боджнурде

Тегеран, 18 ноября, ИРНА – Клубный чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе 2019 года пройдет в иранском Боджнурде.

Как сообщает глава организации лиги федерации по борьбе Ирана Абдольмахди Насирзаде, клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет 5-9 ноября, и клубный чемпионат мира по вольной борьбе – 17-20 декабря в Боджнурде.
Он отметил, что 4-5 иностранных команд также примут участие в соревнованиях.

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