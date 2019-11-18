18 нояб. 2019 г., 15:47
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В Тбилиси представлена книга "Дмитрий Ермаков в Иране"

В Тбилиси представлена книга "Дмитрий Ермаков в Иране"

Баку, 18 ноября, ИРНА – Книга "Дмитрий Ермаков в Иране" в воскресенье была представлена в историческом музее Тбилиси с участием ряда иранистов, фотографов и преподавателей.

В книге "Дмитрий Ермаков в Иране" был продемонстрирован исторический взгляд русских на жизнь Ирана.
Дмитрий Иванович Ермаков (1845 или 1846–1916) — фотограф, путешественник и этнограф, один из наиболее известных фотографов Грузии. Он в 1870-е годы во время путешествия по Персии создал большое количество фотографий этнографического характера и получил звание «Фотографа его величества шаха Персидского».
Директор национального музея Грузии Ирина Кошоридзе на церемонии представления книги подчеркнула необходимость представления и сохранения культурных и искусственных работ в музеях Ирана и Грузии.
Культурное атташе посольства ИРИ в Грузии Хамид Мостафави на этой церемонии назвал представление исторических фотографий Дмитрия Ермакова важным шагом в расширении культурных отношений двух стран.

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