Иранцы являются одними из самых грамотных людей в мире: российский издатель

"В рамках культурного сотрудничества Ирана и России мы участвовали в книжной ярмарке в Гиляне", заявил он в кулуарах церемонии открытия 15-й книжной ярмарки в Гиляне.

Он заявил, что 2 года назад также участвовал в международной Тегеранской книжной ярмарке, добавив: "Когда я приехал в Иран 2 года назад, то очень удивился, потому что Тегеранская книжная ярмарка является одной из крупнейших в мире. Я уже посещал международные книжные ярмарки в 22 странах мира".

Российский издатель отметил, что перед поездкой в Иран его напугали слухами, как к примеру, отсутствие безопасности, и т.п.

Книжная ярмарка в Гиляне проходит 17-22 ноября с участием 400 издателей.

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