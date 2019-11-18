18 нояб. 2019 г., 15:24
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News Code: 83560110
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Иранцы являются одними из самых грамотных людей в мире: российский издатель

Иранцы являются одними из самых грамотных людей в мире: российский издатель

Решт, 18 ноября, ИРНА – Российский издатель Ильдар Сагдашен заявил, что иранцы являются одними из самых грамотных людей в мире.

"В рамках культурного сотрудничества Ирана и России мы участвовали в книжной ярмарке в Гиляне", заявил он в кулуарах церемонии открытия 15-й книжной ярмарки в Гиляне.
Он заявил, что 2 года назад также участвовал в международной Тегеранской книжной ярмарке, добавив: "Когда я приехал в Иран 2 года назад, то очень удивился, потому что Тегеранская книжная ярмарка является одной из крупнейших в мире. Я уже посещал международные книжные ярмарки в 22 странах мира".
Российский издатель отметил, что перед поездкой  в Иран его напугали слухами, как к примеру, отсутствие безопасности, и т.п.
Книжная ярмарка в Гиляне проходит 17-22 ноября с участием 400 издателей. 

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