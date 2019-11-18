Совет по правам человека осудил антииранскую позицию Канады

"Ещё раз расистское правительство Канада при помощи спонсоров экономического терроризма против иранского народа предлагала резолюцию под названием "Ситуация с правами человека в Иране" третьему комитету Генеральной Ассамблеи ООН", говорится в заявлении Совета по правам человека Ирана.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу принял резолюцию, касающуюся нарушения прав человека в Иране, предложенную Канадой. За резолюцию голосовали 84 стран, против – 30. 66 стран воздержались.

"Исламская Республика Иран как страна, которая стремится к взаимоотношению с международными механизмами, всегда поддерживает права человека. Постоянное сотрудничество Ирана с Верховным комиссаром ООН по правам человека и неправительственными организациями и специальными докладчиками свидетельствует о выполнении обязательства Ирана по правам человека", говорится в заявлении.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392