18 нояб. 2019 г., 14:48
Journalist ID: 2390
News Code: 83560039
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Совет по правам человека осудил антииранскую позицию Канады

Совет по правам человека осудил антииранскую позицию Канады

Тегеран, 18 ноября, ИРНА – Совет по правам человека Ирана осудил акт правительства Канады по составлению резолюции, касающейся нарушения прав человека в Иране, назвав её продолжением антииранской политики Канады.

"Ещё раз расистское правительство Канада при помощи спонсоров экономического терроризма против иранского народа предлагала резолюцию под названием "Ситуация с правами человека в Иране" третьему комитету Генеральной Ассамблеи ООН", говорится в заявлении Совета по правам человека Ирана.
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу принял резолюцию, касающуюся нарушения прав человека в Иране, предложенную Канадой. За резолюцию голосовали 84 стран, против – 30. 66 стран воздержались.
"Исламская Республика Иран как страна, которая стремится к взаимоотношению с международными механизмами, всегда поддерживает права человека. Постоянное сотрудничество Ирана с Верховным комиссаром ООН по правам человека и неправительственными организациями и специальными докладчиками свидетельствует о выполнении обязательства Ирана по правам человека", говорится в заявлении.

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