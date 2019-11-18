Бендер-Аббас – это город на все времена

Достопримечательности Бендер-Аббаса варьируются от пещеры Хорсин и горячих источников Гену до мостов, фонтанов и музеев, которые могут многое рассказать нам об этом городе.

Порты всегда были перекрёстком различных культур и цивилизаций на протяжении всей истории, и среди их исторических и туристических достопримечательностей, безусловно, есть некоторые признаки такой культурной встречи. Одним из таких объектов и туристических мест является индуистский храм в Бандар-Аббасе.

Индуистский храм, пожалуй, самый странный и зрелищный объект в Бендер-Аббасе. На торговом пути к Индийскому океану здесь отдыхали индийские купцы и торговцы. Храм представляет собой прямоугольный зал среднего размера с конусообразным куполом, на котором помещается основной скелет здания. Украшение этого купола полностью основано на стилистике индийской архитектуры, которая отличает его от всех памятников Персидского залива.



В городе Бендер-Аббас расположена баня-музей Геледари. Баня находится в центральной части города в районе базара. Можно сказать, что Геледари является единственной баней, оставшейся в городе. Она восходит к истории Каджаров.

Возможно, не все знают, что самый длинный исторический мост Ирана, построенный около 500 лет назад, находится в этом городе.

Особняк Колахэ Фаранги расположен на набережной Бендер-Аббаса, совсем близко от старой городской пристани, тоже являющейся важной городской достопримечательностью. Раньше там находились Бендер-Аббасская таможня и торговые представительства. Здание было построено еще в период Сефевидов, однако в соответствии с традициями европейской архитектуры того времени, потому и названо Колахэ Фаранги (европейская шляпа).

Старинный квартал Сору располагается на западе Бендер-Аббаса. В этом районе были найдены многочисленные монеты Каджарского, Сефевидского и даже Сасанидского периодов, которые ныне находятся в музее Бендер-Аббаса. Найденные монеты помогли также установить, что у королей Хормоза был монетный двор, где изготовляли медные, серебряные и золотые монеты. Сору был заселен еще в эпоху Ахеменидов. Ещё в раннеисламский период в Сору проходили торговые пути из Фарса.

Мечеть Гелле-Дари расположена в центре Бендер-Аббаса. Она построена в 1879 г. Хадж-Шейхом Ахмадом Гелле-Дари. У неё есть внутренний двор, больших размеров молельня с 36 украшенными лепниной колоннами, красивый минбар и минареты. Поблизости от Бендер-Аббаса расположен заповедник Кухэ Кашар, который протянулся на 50 км и имеет площадь 6,9 тыс. га. Заповедник в основном представляет собой горные регионы и степь. Из растений стоит назвать акацию и тамариск, из животных — горного барана, горного козла, дикую кошку, гиену, рыжую лисицу, а из птиц — дятла и охотничьего сокола. Кроме того, там обитают ящерицы и змеи.

Если вы проследуете по дороге Бендер-Аббас до Сирджана, вы увидите горы Гену примерно в 35 километрах от дороги, а охраняемая территория Гену, созданная горячими источниками в этом районе, является уникальным курортом для посещающих провинцию Хормозган.



Долина Дамаш - одно из самых зрелищных мест Бендер-Аббаса, которое привлекает любителей природы. Эта долина находится среди крутых гор Загрос, расположенных в 80 км к северу от Бендер-Аббаса. Красивая долина протекает через долину, которая впадает в Персидский залив после соединения нескольких других притоков под названием река Джалаби.



Местные блюда города

Ни одна поездка или экскурсия не будет полной без дегустации блюд города. Хормозган, особенно город Бендер-Аббас, также имеет свою прекрасную кухню благодаря древности и всеохватности. Некоторые из особых угощений местного населения - это хавари, хлеб тамуши, махяве, рис дишо ибалалит.



Сувениры

Самым распространённым сувениром Хормозгана является плетёные корзины и подобные им изделия. Эти изделия используются и для украшения стен и интерьера дома.