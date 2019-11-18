Москва не исключила причастность внешних сил к беспорядкам в Иране

В ряде иранских городов в конце прошлой недели прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек.

"Здесь и так непростая, напряженная ситуация: значительно повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы) вместе", - сказал Кабулов в ответ на просьбу прокомментировать последние события в Иране.

При этом он отметил, что сообщений о том, что в результате уличных протестов могли пострадать россияне, не поступало.

"Таких сообщений не было, посольство, естественно, следит внимательно за событиями, но такой информации нам не поступало", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

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