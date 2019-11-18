В Женеве открылась конференция ООН по торговле и развитию с участием Ирана

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая проходит по 20 декабря, проводится раз в два года.

В этом году на двухдневной конференции будут обсуждаться такие темы, как кризис задолженности в развивающихся странах, возможности и ограничения прозрачности долга, политика обеспечения долгосрочной задолженности, роль долга и международная помощь для усиления управления задолженностью.

Заместитель министра экономики Ирана, который в воскресенье прибыл в Женеву, встретится с рядом властей стран-участников на конференции.

Учрежденная в 1964 году, в качестве постоянного межправительственного органа, Конференция ООН по торговле и развитию является ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгового и экономического развития, в особенности развивающихся стран.

ЮНКТАД играет в системе ООН роль координационного центра по проблемам развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Ее главная цель состоит в содействии интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику и развитию посредством торговли и инвестиций. Добиваясь достижения своих целей, ЮНКТАД проводит исследования и анализ политики, межправительственные совещания, осуществляет техническое сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом и предпринимательским сектором.

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