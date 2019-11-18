Зариф поздравил палестинцев с успехом в оказании давления на сионистский режим для прекращения огня

Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье в телефонном разговоре с генеральным секретарём палестинского Исламского Джихада Зиядом Ан-Нахала осудил недавнюю агрессию сионистского режима против палестинского народа, особенно в Секторе Газа, и поздравил его с успехом в оказании давления на сионистский режим для прекращения огня.

В прошлую среду движение Исламский Джихад выдвинуло условия Израилю для прекращения огня с ним. Сюда относятся прекращение террора и нападений на протестующих вблизи границы с Газой и соблюдение Израилем соглашений о снятии осады с Газы.

Палестинское движение Исламский Джихад и сионистский режим наконец объявили утром в четверг (14 ноября), что они согласились на призыв Египта к прекращению огня.

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