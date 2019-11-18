Лариджани сделал акцент на важности развития отношений между Ираном и Грузией

Делегация парламентской группы дружбы Грузии и Ирана провели встречу в воскресенье с Али Лариджани.

"Мы надеемся, что переговоры приведут к дальнейшему развитию отношений между двумя странами", - сказал Лариджани, напомнив о хороших отношениях между парламентами и правительствами двух стран.

Он добавил, что Иран и Грузия могут использовать свои возможности для развития отношений между двумя странами.

Отношения между Ираном и Грузией развиваются

"Отношения между Ираном и Грузией развиваются, и парламенты двух стран могут играть эффективную роль в развитии этих связей", - сказал председатель парламентской группы дружбы Грузии и Ирана Шалва Кикнавелидзе.

"В правительстве разрабатываются планы по расширению сотрудничества, также эта работа идёт в посольствах обеих стран, мы можем преуспеть в экономической и туристической сферах", - отметил он.

Шалва Кикневальдизе подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в сферах образования, железной дороги, транспорта и сельского хозяйства и указал, что Иран был одной из первых стран, которая признала Грузию после получения ей независимости.

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