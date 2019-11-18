18 нояб. 2019 г., 12:04
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Иран и Грузия подчеркнули необходимость устранения барьеров на пути экономического и банковского взаимодействия

Иран и Грузия подчеркнули необходимость устранения барьеров на пути экономического и банковского взаимодействия

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Стандартизация экспорта иранских товаров в Грузию с европейскими показателями жёсткая, но эта проблема решаема, как заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджтаба Золнури.

Председатель парламентской группы дружбы Грузии и Ирана Шалва Кикнавелидзе в воскресенье встретился с Моджтабой Золнури.

Говоря об исторических и культурных связях между двумя странами и растущих связях между Исламской Республикой Иран и Грузией, Зулнури при этом сказал: "Интересы и сотрудничество направлены на развитие и укрепление отношений в различных областях, таких как транспорт, нефть и энергетика, культура, образование, сельское хозяйство и туризм. Парламент Ирана также приветствует укрепление отношений".

"Стандартизация экспортных товаров Ирана в Грузию на основе европейских показателей  строга, но эта проблема решаема», - сказал он.

Золнури высоко оценил парламентские отношения по укреплению связей между специализированными комитетами в парламентах двух стран.

Шалва Кикнавелидзе также в свою очередь, ссылаясь на географическое положение Грузии, и благоприятные условия для инвестиций, сказал, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая развитие железной дороги между двумя странами для соединения Чёрного моря и Персидского залива, образование, энергетику и туризм.

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