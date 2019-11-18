Историческое сотрудничество между Ираном и Италией расширилось после исламской революции

Джузеппе Перроне, который выступил в воскресенье на церемонии открытия 60-летней выставки культурного наследия Иран-Италияотметил, что это сотрудничество укрепились на протяжении многих лет в рамках проектов, особенно в области сохранения, реставрации и организации памятников, а также в области образования.

"Мы должны думать, что ирано-итальянская культурная сфера является наследием истории двух стран", - сказал он.

"Мы несем общую ответственность за сохранение и продвижение этого наследия, а также за его общее представление для подрастающего поколения и о будущих поколений", - указал посол.

Как отметил он, "цель выставки - показать это сотрудничество в открытии, реставрации и памятников, что является основной работой итальянских археологов".

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