Премьер-министр Малайзии пригласил Рухани для участия в саммите в Куала-Лампуре

Заместитель министра иностранных дел Малайзии Датук Вира Хаджи Марзуки бин Яхья в воскресенье обсудил двусторонние отношения с Зарифом в Тегеране.

Зариф на этой встрече заявил, что сотрудничество компаний, основанных на знаниях, может принести пользу обеим странам.

Саммит в Куала-Лумпуре пройдет в Малайзии, чтобы обсудить проблемы исламского мира и решения в современных международных условиях.

Специальный посланник премьер-министра Малайзии вчера также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

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