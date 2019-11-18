18 нояб. 2019 г., 11:00
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News Code: 83559526
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Премьер-министр Малайзии пригласил Рухани для участия в саммите в Куала-Лампуре

Премьер-министр Малайзии пригласил Рухани для участия в саммите в Куала-Лампуре

Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Специальный посланник премьер-министра Малайзии передал приглашение Махатхира Мохамада министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, чтобы пригласить президента Ирана Хасана Рухани принять участие в саммите в Куала-Лумпуре.

Заместитель министра иностранных дел Малайзии Датук Вира Хаджи Марзуки бин Яхья в воскресенье обсудил двусторонние отношения с Зарифом в Тегеране.
Зариф на этой встрече заявил, что сотрудничество компаний, основанных на знаниях, может принести пользу обеим странам.
Саммит в Куала-Лумпуре пройдет в Малайзии, чтобы обсудить проблемы исламского мира и решения в современных международных условиях.
Специальный посланник премьер-министра Малайзии вчера также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

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