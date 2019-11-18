Иранский тяжелоатлет завоевал серебро на чемпионате в турции

Три иранских тяжелоатлета соревновались в последний день международного соревнования по тяжелой атлетике, кубка памяти Наима Сулейманоглу в Турции, который также является отборочным турниром на ОИ Токио-2020.

При этом Мусави, подняв общий вес 380 кг (169 кг в рывке,а 212 кг в толчке).

Ранее также Иранка Хоссейни в весовой категории 76 кг завоевала первую в истории Ирана бронзовую медаль по тяжелой атлетике среди женщин в международном турнире памяти Наима Сулейманоглу в Турции, подняв общий вес 198 кг (88 кг в рывке, а 110 кг в толчке(.

Международный турнир памяти Наима Сулейманоглу прошел 14-18 ноября в Газиантепе, Турция. Он является отборочным турниром на ОИ в Токио 2020.

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