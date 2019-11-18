18 нояб. 2019 г., 09:04
Journalist ID: 2388
News Code: 83559265
0 Persons

Сборная Ирана по фехтованию заняла пятое место в мировом рейтинге

Сборная Ирана по фехтованию заняла пятое место в мировом рейтинге

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Сборная Ирана по фехтованию на саблях заняла пятое место в новом рейтинге международной федерации фехтования.

После завершения Кубка мира по фехтованию на саблях в Египте новый рейтинг был объявлен Международной федерацией фехтования , в котором  Иран занял пятое место в командном зачете с 30 очками и поднялся на 1 позицию. Южная Корея заняла первое место, а Венгрия и Италия – втрое и третье места. Германия также заняла четвертое место.

Также были объявлены индивидуальные рейтинги лучших мира, в которых капитан команды Ирана Моджтаба  Абедини занял десятое место и Али Пакдаман - 27-е.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
6 + 9 =