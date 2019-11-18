Сборная Ирана по фехтованию заняла пятое место в мировом рейтинге

После завершения Кубка мира по фехтованию на саблях в Египте новый рейтинг был объявлен Международной федерацией фехтования , в котором Иран занял пятое место в командном зачете с 30 очками и поднялся на 1 позицию. Южная Корея заняла первое место, а Венгрия и Италия – втрое и третье места. Германия также заняла четвертое место.

Также были объявлены индивидуальные рейтинги лучших мира, в которых капитан команды Ирана Моджтаба Абедини занял десятое место и Али Пакдаман - 27-е.

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