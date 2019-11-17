Мусави назвал заявления Помпео по Ирану лицемерными

"Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте иранского МИД.

Мусави решительно осудил заявления Помпео о поддержке протестов в Иране в Иране и назвал их вмешательством во внутренние дела страны.

"Интересно то, что выражают солидарность с тем народом, который находится под давлением экономического терроризма США", указал Мусави.

Ранее в субботу Помпео в своем Twitter заявил, что США поддерживают протестующих в Иране.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин.

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