17 нояб. 2019 г., 23:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83559142
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Мусави назвал заявления Помпео по Ирану лицемерными

Мусави назвал заявления Помпео по Ирану лицемерными

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Великий иранский народ прекрасно знает, что высказывания госсекретаря США Майка Помпео о своей поддержке протестующих в Иране являются лицемерными и ханжескими, считает официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте иранского МИД.

Мусави решительно осудил заявления Помпео о поддержке протестов в Иране в Иране и назвал их вмешательством во внутренние дела страны.

"Интересно то, что выражают солидарность с тем народом, который находится под давлением экономического терроризма США", указал Мусави.

Ранее в субботу Помпео в своем Twitter заявил, что США поддерживают протестующих в Иране.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин.

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