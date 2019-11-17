17 нояб. 2019 г., 20:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83559077
1 Persons

Рухани издал указ о выплате материальной компенсации пострадавшим от повышения цен на бензин

Рухани издал указ о выплате материальной компенсации пострадавшим от повышения цен на бензин

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани подписал указ о выплате материальной компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на топливо.

"Я подписал распоряжение о выплате материальной помощи лицам, материально пострадавшим от повышения цен на топливо. Государственная финансовая поддержка будет выплачиваться, начиная с завтрашнего дня (понедельника)", заявил рухани в воскресенье, выступая на заседании кабинета министров.

"выражение своего мнения и протесты являются правом граждан, однако нельзя при этом допускать, чтобы была нарушена безопасность граждан страны", подчеркнул Рухани.

"Если бы мы не подняли цену на бензин, стране пришлось бы импортировать его в ближайшие два года", пояснил иранский президент.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =