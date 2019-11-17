21 ноября в России состоится премьера иранского мультфильма

«Король Слон» - полнометражная анимационная лента рассказывает об удивительных приключениях сына короля слонов. От него ожидалось так много, но, родившись слишком большим и неуклюжим, слоник только всё портит и разрушает. Герою предстоит пережить много падений, прежде чем он завоюет сердца слонов и станет их королём.

Напомним, что в сентябре текущего года В России впервые показали иранский телесериал. с 23 сентября Канал «Россия К» начал показ 28-серийного иранского телесериала «Шахерезада» режиссера Хасана Фатхи.

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