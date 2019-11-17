17 нояб. 2019 г., 18:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83559004
0 Persons

21 ноября в России состоится премьера иранского мультфильма

21 ноября в России состоится премьера иранского мультфильма

Москва, 17 ноября. ИРНА — 21 ноября в российских кинотеатрах состоится премьера мультфильма «Король Слон» иранского режиссера Хади Мохаммадяна.

«Король Слон» - полнометражная анимационная лента рассказывает об удивительных приключениях сына короля слонов. От него ожидалось так много, но, родившись слишком большим и неуклюжим, слоник только всё портит и разрушает. Герою предстоит пережить много падений, прежде чем он завоюет сердца слонов и станет их королём.

Напомним, что в сентябре текущего года В России впервые показали иранский телесериал. с 23 сентября Канал «Россия К» начал показ 28-серийного иранского телесериала «Шахерезада» режиссера Хасана Фатхи.

 Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
5 + 1 =