Многостороннее сотрудничество стран региона пойдёт на пользу всему региону

"Глава МИД Ирана, в частности, отметил важную роль, которую ирано-грузинская межпарламентская группа дружбы играет в укреплении связей двух стран в сфере туризма, энергетики и транспорта", говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Отметим, что председатель ирано-грузинской межпарламентской группы дружбы, который находится в Тегеране с официальным визитом, ранее провёл переговоры со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

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