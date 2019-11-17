17 нояб. 2019 г., 18:15
Journalist ID: 2177
News Code: 83558982
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Многостороннее сотрудничество стран региона пойдёт на пользу всему региону

Многостороннее сотрудничество стран региона пойдёт на пользу всему региону

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Многостороннее сотрудничество межу странами региона пойдёт на пользу всех народов и стран, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с ирано-грузинской межпарламентской группой дружбы.

"Глава МИД Ирана, в частности, отметил важную роль, которую ирано-грузинская межпарламентская группа дружбы играет в укреплении связей двух стран в сфере туризма, энергетики и транспорта", говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Отметим, что председатель ирано-грузинской межпарламентской группы дружбы, который находится в Тегеране с официальным визитом, ранее провёл переговоры со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

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