Постпред РФ: США прилогают все усилия, чтобы подорвать СВПД

"СВПД очень важное соглашение, уникальное, над ним работа велась, по сути дела, десяток лет, и завершилось успехом. Это показатель того, что сложные проблемы в сфере нераспространения можно решать дипломатическими средствами. Необязательно развязывать войны, как это было иногда в прошлом. (СВПД) — это единственный успех дипломатии в регионе Ближнего Востока", сказал он.

Ульянов добавил, что иранское ядерное соглашение укрепляет режим ядерного нераспространения. "Поэтому США оказались практически в изоляции со своим подходом... Они на протяжении уже нескольких лет, по сути дела, прилогают все усилия, чтобы разволить это соглашение, подорвать его вразрез с резолюцией 2231 СБ ООН, в вразрез с уставом ООН, и в частности со статьей 25, которая предпологает, что государства объязвны выполнять резолюции СБ, а не подорвать их", указал он.

"Ульянов подчеркнул, что Россия не с энтузиазмом воспринимает новый шаг Ирана по сокращению обязательств в рамках СВПД. «... в конце концов СВПД может прекратить существование. Восторга нет, но мы по крайной мере понимаем логику. По сути дела Тегеран пытается таким образом сопротивляться совершенному незаконному давлению со стороны США. Посылает сигнал о том, что с этим можно оканчательно наше соглашение прекратить действие", заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409