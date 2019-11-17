Международная федерация по тяжелой атлетике поздравила иранку с первой в истории международной медалью

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Вице-президент международной федерации по тяжелой атлетике поздравила иранскую тяжелоатлетку Эльхама Хусейни с получением первой международной медали.

"Поздравляю Ильхама Хусейни и федерацию Ирана по тяжелой атлетики с первой международной победой", говорится в сообщении Орсолы Папандеры.

Иранка Хоссейни в весовой категории 76 кг завоевала первую в истрии Ирана бронзовую медаль по тяжелой атлетике среди женщин в международном турнире памяти Наима Сулейманоглу в Турции, подняв общий вес 198 кг (88 кг в рывке, а 110 кг в толчке).

Международный турнир памяти Наима Сулейманоглу проходит 14-18 ноября в Газиантепе, Турция. Он является отборочным турниром на ОИ в Токио 2020.

При этом иранские тяжелоатлетки будут бороться за медали и квоту на ОИ 2020 года в Токио.

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