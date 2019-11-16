16 нояб. 2019 г., 15:37
Journalist ID: 2390
News Code: 83557632
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3000 иностранных студентов учатся в медицинских университетах Ирана

3000 иностранных студентов учатся в медицинских университетах Ирана

Санандадж, 16 декабря, ИРНА - 3000 студентов учатся в медицинских университетах, а 8 тысяч в Исламском университете Азад в Иране. Об этом сообщил в субботу генеральный директор департамента иностранных студентов министерства науки, исследований и технологий Ирана Абдольхамид Ализаде.

"40 тыс. иностранных студентов учатся в иранских вузах", заявил он, выступая на церемонии открытия консульского офиса иностранных студентов в университете Курдистана.
По его словам, 50% от иностранных студентов учатся в магистратуре, 34% в бакалавриате, 16% - в аспирантуре.
Он отметил, что большинство иностранных студентов изучают персидский язык в Иране.

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