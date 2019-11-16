3000 иностранных студентов учатся в медицинских университетах Ирана

"40 тыс. иностранных студентов учатся в иранских вузах", заявил он, выступая на церемонии открытия консульского офиса иностранных студентов в университете Курдистана.

По его словам, 50% от иностранных студентов учатся в магистратуре, 34% в бакалавриате, 16% - в аспирантуре.

Он отметил, что большинство иностранных студентов изучают персидский язык в Иране.

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