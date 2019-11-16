Число иностранных туристов на провинции Ардебиль выросло на 97%

"270 тыс. 725 туристов посетил музеи на провинции Ардебиль в первые 7 месяцев года, среди которых – 5 тыс. 516 иностранных туристов", заявил он.

Мавзолей шейха Сефи ад-Дина — мемориальный комплекс в Ардебиле, построенный для шейха Сефи ад-Дина. В 2010 году объявлен одним из памятников Всемирного наследия. Этот исторический комплекс считается одним из основных достопримечательностей города.

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