16 нояб. 2019 г., 15:01
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News Code: 83557554
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Число иностранных туристов на провинции Ардебиль выросло на 97%

Число иностранных туристов на провинции Ардебиль выросло на 97%

Ардебиль, 16 декабря, ИРНА – Генеральный директор организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Ардебиль Надер Фаллахи сообщил об увеличении числа иностранных туристов на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"270 тыс. 725 туристов посетил музеи на провинции Ардебиль в первые 7 месяцев года, среди которых – 5 тыс. 516 иностранных туристов", заявил он.
Мавзолей шейха Сефи ад-Дина — мемориальный комплекс в Ардебиле, построенный для шейха Сефи ад-Дина. В 2010 году объявлен одним из памятников Всемирного наследия. Этот исторический комплекс считается одним из основных достопримечательностей города.

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