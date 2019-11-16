16 нояб. 2019 г., 14:40
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News Code: 83557515
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Иранец стал лучшим тхэквондистом 2019 года

Иранец стал лучшим тхэквондистом 2019 года

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Иранский тхэквондист Армин Хадипур избран лучшим спортсменом 2019 года международной федерацией университетского спорта (FISU).

На 4-й церемонии "FISU Gala", которая состоялась наряду с 36-й генассамблеей международной федерации университетского спорта в Турине, объявлены лучшие спортсмены года в 2019 году.
Армин Хадипур завоевал три золотых медалей на Универсиадах-2015, 2017 и 2019 года.

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