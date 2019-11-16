Иранец стал лучшим тхэквондистом 2019 года

На 4-й церемонии "FISU Gala", которая состоялась наряду с 36-й генассамблеей международной федерации университетского спорта в Турине, объявлены лучшие спортсмены года в 2019 году.

Армин Хадипур завоевал три золотых медалей на Универсиадах-2015, 2017 и 2019 года.

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