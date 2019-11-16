Вице-президент Ирана призвал к укреплению технического сотрудничества с Китаем

"Иран из-за санкций США стремится к развитию технологического сотрудничества, в частности с Китаем", отметил Саттари в интервью "Global Times".

Он отметил, что 40-летние санкции США в адрес Ирана не считается новым актом, и Тегеран решил сделать акцент на развитии технологии, вместо нефти и энергии.

"Санкции создают и новые вызовы, и новые возможности", добавил он.

Указав на значительные успехи в областях технологии, нанотехнологии и авиации, Саттари сказал, что иранская делегация в целях укрепления технологического сотрудничества посетил выставку "CHTF" на юге Китая.

По его словам, 70 иранских компаний, основанных на знании, посетили Китай.

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