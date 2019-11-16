16 нояб. 2019 г., 12:07
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News Code: 83557050
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Иран и Словакия призвали к развитию культурного сотрудничества

Иран и Словакия призвали к развитию культурного сотрудничества

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Замминистра культуры Словакии Конрад Риго призвал к расширению культурных отношений с Ираном.

Высоко оценив культурную позицию Ирана, Конрад на встрече со своим иранским коллегой Моджтабой Хоссейни заявил, что правительство Словакии вполне поддерживает развитие культурных связей с Ираном.
Хоссейни также заявил об интересе Ирана к расширению культурных отношений, чтобы представить реальный образ страны. "Искусство Ирана не принадлежит только иранцам, и может вдохновить другие народы".
*Фотовыставка "История и достопримечательности Ирана" в Словакии
Наряду с визитом замминистры культуры Ирана в Словакию, открылась фотовыставка "История и достопримечательности Ирана" в Братиславе. На фотовыставке было представлено более 40 фотографий из разных частях Ирана.


Иранский чиновник также на встрече со своим австрийским коллегой предлагал провести неделю культуры между двумя сторонами.

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