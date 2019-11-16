Иран и Словакия призвали к развитию культурного сотрудничества

Высоко оценив культурную позицию Ирана, Конрад на встрече со своим иранским коллегой Моджтабой Хоссейни заявил, что правительство Словакии вполне поддерживает развитие культурных связей с Ираном.

Хоссейни также заявил об интересе Ирана к расширению культурных отношений, чтобы представить реальный образ страны. "Искусство Ирана не принадлежит только иранцам, и может вдохновить другие народы".

*Фотовыставка "История и достопримечательности Ирана" в Словакии

Наряду с визитом замминистры культуры Ирана в Словакию, открылась фотовыставка "История и достопримечательности Ирана" в Братиславе. На фотовыставке было представлено более 40 фотографий из разных частях Ирана.



Иранский чиновник также на встрече со своим австрийским коллегой предлагал провести неделю культуры между двумя сторонами.

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