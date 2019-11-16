16 нояб. 2019 г., 10:53
Journalist ID: 2390
News Code: 83556836
0 Persons

Иранский вратарь номинирован на премию лучшего футболиста года Азии

Иранский вратарь номинирован на премию лучшего футболиста года Азии

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Иранский голкипер Алиреза Бейранванд претендует на звание лучшего футболиста года Азии.

Бейранванд попал в шорт-лист из трех лучших игроков Азии в 2019 году.
Иранский футболист Махди Джавид вошел в тройку лучших игроков мини-футбола года, а нападающий иранской сборной Сердар Азмун номинирован на звание «лучший легионер в Азии». Кроме того, тренер женской сборной Ирана Катаюн Хосрояр также номинирована на звание лучшего женского тренера.
Согласно данным, мероприятие награждения состоится 5 декабря в Гонконге.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
6 + 1 =