Иранский вратарь номинирован на премию лучшего футболиста года Азии

Бейранванд попал в шорт-лист из трех лучших игроков Азии в 2019 году.
Иранский футболист Махди Джавид вошел в тройку лучших игроков мини-футбола года, а нападающий иранской сборной Сердар Азмун номинирован на звание «лучший легионер в Азии». Кроме того, тренер женской сборной Ирана Катаюн Хосрояр также номинирована на звание лучшего женского тренера.
Согласно данным, мероприятие награждения состоится 5 декабря в Гонконге.
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Иранский голкипер Алиреза Бейранванд претендует на звание лучшего футболиста года Азии.
Бейранванд попал в шорт-лист из трех лучших игроков Азии в 2019 году.
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