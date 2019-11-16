Иранский вратарь номинирован на звание лучшего футболиста года Азии

Бейранванд попал в шорт-лист из трех лучших игроков Азии в 2019 году.

Иранский футболист Махди Джавид вошел в тройку лучших игроков мини-футбола года, а нападающий иранской сборной Сердар Азмун номинирован на звание «лучший легионер в Азии». Кроме того, тренер женской сборной Ирана Катаюн Хосрояр также номинирована на звание лучшего женского тренера.

Согласно данным, мероприятие награждения состоится 5 декабря в Гонконге.

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