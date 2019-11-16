Иран принял участие в 3-й Всемирной торговой выставке в Индии

На выставке, в которой приняли участие 28 стран в выставочном Центре всемирной торговли в Мумбаи, были представлены возможности экспорта стран.

Индийский рынок очень благоприятен для присутствия иранских компаний. Многочисленные преимущества индийского рынка для Ирана создают надежду, что в недалеком будущем уровень торговых отношений Ирана с Индией будет расти.

Китай, Малайзия, Афганистан и Аргентина были среди стран, которые имели сильное присутствие и выставляли более разнообразные товары для экспорта на индийский рынок, чем другие страны.

3-й Всемирная торговая выставка прошла 13-14 ноября в Мумбаи, Индия.

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