Иран и Азербайджан сделали акцент на углублении научного и культурного сотрудничества

При этом Торкаман указал на существующие возможности для культурного, научного и исследовательского сотрудничества между двумя соседними странами с учетом культурной и исторической общности, а также огромного потенциала центров и университетов Исламской Республики Иран.

«Мы приветствуем любое сотрудничество, направленное на объединение деятелей науки и культуры, углубление и развитие литературных и культурных связей между Ираном и Азербайджанской Республикой, и признаем важность расширения нашего сотрудничества», - сказал Торкаман.

Он также подчеркнул важность заключения научно-исследовательских соглашений между Национальной академией наук Азербайджанской Республики и научными центрами Ирана.

Мехтиев также в свою очередь призвал к сотрудничеству с иранскими научно-исследовательскими институтами в областях современной науки и в отношении культурной, исторической и религиозной принадлежности, а также научного статуса и развития Исламской Республики Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472