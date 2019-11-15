Исламский джихад поблагодарил Иран за поддержку палестинского сопротивления

«Мы поблагодарим движение Сопротивления, и Иран в первую очередь за поддержку палестинского сопротивления», - сказал он.

По его словам, батальоны "Аль-Кудс" работают на основе полного военного механизма и под контролем движения "Исламский джихад".

«Убийство командующего Баха Абу аль-Ата только способствовало укреплению сил движения Сопротивления, а командир батальонов Аль-Кудс всегда следит за ситуацией на Западном берегу, в секторе Газа и на оккупированной Палестине», сказал он.

*9392