15 нояб. 2019 г., 17:37
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News Code: 83556162
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Исламский джихад поблагодарил Иран за поддержку палестинского сопротивления

Исламский джихад поблагодарил Иран за поддержку палестинского сопротивления

Тегеран, 15 ноября. ИРНА. Официальный представитель военного отделения движения «Исламский джихад» Абу Хамза в четверг поблагодарил Иран за поддержку палестинского сопротивления.

«Мы поблагодарим движение Сопротивления, и Иран в первую очередь за поддержку палестинского сопротивления», - сказал он.
По его словам, батальоны "Аль-Кудс" работают на основе полного военного механизма и под контролем движения "Исламский джихад".
«Убийство командующего Баха Абу аль-Ата только способствовало укреплению сил движения Сопротивления, а командир батальонов Аль-Кудс всегда следит за ситуацией на Западном берегу, в секторе Газа и на оккупированной Палестине», сказал он.
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