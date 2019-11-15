Верховный лидер помиловал обвиненных в преступлениях против безопасности

Верховный лидер Исламской революции помиловал и сократил сроки заключения 3552 осужденного по случаю дня рождения пророка Мохаммада и имама Садыка.

32 обвиненных в преступлениях против безопасности

будут отпущены на свободу, среди них – студенты и представители средств массовой информации.

Лидер согласился с соответствующим предложением главы судебной власти Ирана Ибрахима Раиси. Напомним, что подобный запрос со стороны судебных властей произошел впервые.

Согласно статье 110 конституции Исламской Республики Иран верховный лидер страны имеет право помиловать или смягчать наказание осужденных по рекомендации главы судебной власти.

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